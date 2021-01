In dieser Show sehen sich Die Geissens wohl in naher Zukunft nicht. Mit ihrer eigenen Sendung "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" begeistern Robert (56) und Carmen Geiss (55) mit ihren Töchtern Davina (17) und Shania (16) schon seit zehn Jahren ihre Fans. Doch das Ehepaar bekommt auch regelmäßig Anfragen für bekannte Reality-TV-Shows, wie beispielsweise für das Dschungelcamp. Doch in den Dschungel wollen Robert und Carmen auf keinen Fall.

Gegenüber Bild verrieten die TV-Bekanntheiten, dass sie sich das Kakerlaken-Abenteuer immer wieder gerne entgehen lassen und das hat auch einen einfachen Grund, wie Robert im Interview deutlich machte. "Wir brauchen das Geld ja nicht. Das Angebot kommt jedes Jahr", erklärte der zweifache Papa.

Und tatsächlich hat die Luxus-Familie offenbar keine Geldprobleme. "Wir haben es geschafft, unser Geld so intensiv zu verwalten und verwalten zu lassen, dass wir jedes Jahr reicher geworden sind", meinte der 56-Jährige weiter. Er lege vor allem den Fokus darauf, das Geld aus dem Firmenverkauf zu erhalten und nicht auszugeben.

RTL II / Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie Carmen, Shania, Robert und Davina Geiss, TV-Familie

ActionPress Carmen und Robert Geiss im Januar 2020 in Wien

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen und Robert Geiss im Dezember 2020

