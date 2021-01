Lilly Becker (44) meldet sich bei ihren Fans zum neuen Jahr mit einem ganz besonders privaten Schnappschuss! Neben seinen Auftritten auf Events oder im TV ist das Model vor allem auf Social Media aktiv. Auf Instagram und Co. versorgt die Ex-Frau von Boris Becker (53) ihre Community stets mit den neusten Updates aus ihrem Leben und postet Bilder aus ihrem Alltag. Aus diesem Grund kam ihre Community auch an Neujahr nicht zu kurz: Lilly teilte ein Bild von sich in der Badewanne!

Auf Instagram veröffentlichte die 44-Jährige ein Schwarz-Weiß-Foto aus ihrem Badezimmer. Sie hat sich ein Bad eingelassen und sitzt gemütlich im Wasser, während sie die Beine übereinanderschlägt. Am Rand der Badewanne steht ein Glas. "Champagner! Tradition fürs neue Jahr 2021!", erklärte Lilly in der Bildunterschrift. Sie genieße die Zeit allein, die Gedanken und die Wünsche. "Wir gehen langsam ins neue Jahr, keine Erwartungen, nur offen für Liebe", fügte sie hinzu.

Lillys Fans sind von dem Foto offenbar ganz aus dem Häuschen. "Was für eine charmante und einzigartige Frau du bist – klug und mit einem Herzen aus Gold und wunderschönen Beinen ", kommentierte ein Nutzer und versah diese Aussage mit einem Herz-Emoji. Ein anderer kommentierte: "Schöner kann das Jahr nicht beginnen."

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker im Januar 2021

ActionPress Lilly Becker, Model

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker im Januar 2021

