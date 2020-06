Lilly Becker (43) fühlt sich für Schlag den Star offenbar gut vorbereitet. Am 6. Juni tritt das niederländische Model in dem TV-Duell gegen ihre Landsfrau Sylvie Meis (42) an. Die zwei Power-Ladies haben sich gegenseitig bereits harte Kampfansagen an den Kopf geworfen und sind beide ziemlich siegessicher. Doch wie rüstet man sich für so eine Challenge? Lilly gab ihren Fans im Netz nun einen Einblick – und scheint wohl eher gelassen an die Sache heranzugehen.

Auf Instagram teilte die 43-Jährige nun ein Foto von sich im Bikini, wie sie entspannt auf einem großen Handtuch liegt und eine große Portion Sonne tankt. "Endlich kann ich mich in meinem Garten sonnen und mache mich bereit für Sylvie Meis", erklärte Lilly in der Bildunterschrift. Ob sie weiterhin so ruhig bleibt, gilt es abzuwarten: Bis zur Show ist nämlich immerhin noch eine Woche Zeit.

Auch Sylvie scheint sich vor dem großen Duell noch etwas erholen zu wollen. Sie teilte im Netz ein Foto, das sie entspannt vorm Fernseher sitzend zeigt. "Braucht jemand noch einen Serientipp?", fragte die 42-Jährige ihre Fans in der Bildunterschrift. Auf eine Fragerunde zum Thema Serien wäre sie in der Show also offenbar gut vorbereitet.

Anzeige

Getty Images Lilly Becker im November 2019 in London

Anzeige

Getty Images Lilly Becker im November 2016 in Baden-Baden

Anzeige

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis im Mai 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de