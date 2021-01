Die Schwangerschaft von Florent Raimonds Freundin ist offenbar schon ziemlich fortgeschritten! Aus der Ehe mit der Sängerin Maite Kelly (41) hat der Unternehmer bereits drei Kinder – Agnes Theresa Barbara, Solène und Josephine Katherine Francoise. Im September 2020 wurde dann bekannt, dass er mit seiner neuen Freundin Kaone Maina ein weiteres Mal Nachwuchs erwartet. Nun teilte Florent das erste Bild der Designerin, das sie mit einer kleinen Babykugel zeigt!

Auf Instagram veröffentlichte der Düsseldorfer ein Foto, auf dem er und seine Liebste mit einem strahlenden Lächeln in die Kamera blicken. Kaone trägt ein enges, grau meliertes Kleid, sodass ihr Babybauch deutlich zu erkennen ist: Er ist inzwischen sogar schon deutlich gewölbt. Doch darauf ging Florent in der Bildunterschrift allerdings nicht näher ein. Stattdessen verfasste er einen langen Text, in dem er das vergangene Jahr hinsichtlich der Gesundheitssituation Revue passieren ließ.

Florents Fans sind beim Anblick des Schnappschusses ganz aus dem Häuschen – das Paar darf sich über viele positive Nachrichten freuen. "Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und nur das Beste für die gemeinsame Zukunft", kommentierte eine Nutzerin. Eine andere schrieb: "Ganz viel Glück für euch."

Anzeige

ActionPress Florent Raimond und Maite Kelly im Oktober 2016 in Hamburg

Anzeige

Instagram / fraimond Florent Raimond, Unternehmer

Anzeige

Instagram / fraimond Florent Raimond und seine Freundin Kaone Mabina im August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de