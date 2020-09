Süße Babynews von Florent Raimond! Über 15 Jahre war der Unternehmer mit Sängerin Maite Kelly (40) liiert – doch 2017 trennten sich die beiden überraschend. Seit gut einem Jahr ist der Vater von drei Kindern aber wieder vergeben. Und wer ist die Glückliche? Ihr Name ist Kaone Mabina und sie ist selbst bereits Mutter von zwei Kids. Jetzt enthüllte die Designerin: Ihre Familie wird bald um ein weiteres Mitglied wachsen. Denn sie und Florent erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs!

Mit einem Post eines Ultraschallbildes und kleiner Babyschuhe teilte die Modeschöpferin die frohe Botschaft auf Instagram mit. "Schmetterlinge verwandelten sich in kleine Füße. Es ist so ein Privileg, auserwählt zu werden, ein neues Leben in die Welt zu bringen", schwärmt die bald dreifache Mutter. Kaone verrät außerdem, dass sie es kaum noch erwarten könne, ihren kleinen Wonneproppen in den Armen zu halten.

Einer der vielen Gratulanten, die ihren Beitrag kommentierten, ist ihr Partner Florent. Er betont: "Ich liebe es, gemeinsam mit dir dieses Wunder zu erleben." Weitere Details zur Schwangerschaft plauderte das Paar bisher noch nicht aus. Allerdings könnten die rosa Babyschühchen in dem Post ein Indiz dafür sein, dass die beiden Turteltauben ein Mädchen erwarten.

Instagram / fraimond Florent Raimond im Juli 2016

Instagram / fraimond Florent Raimond und seine Freundin Kaone Mabina im August 2020

Facebook / Florent Raimond Florent Raimond, Exmann von Maite Kelly

