Schlag ins Gesicht für Maite Kelly (38)? Zwölf Jahre war die Sängerin mit ihrem Ex-Mann Florent Raimond verheiratet. Dann gab das einstige Traumpaar im Oktober 2017 das Eheaus bekannt. Kurz darauf soll das Männermodel wieder auf der Suche nach einer neuen Frau gewesen sein. Dass die beiden endgültig getrennte Wege gehen und er sich neu verliebt hat, war bekannt. Doch jetzt spricht er plötzlich von einer neuen Ehefrau!

Offenbar hat der Franzose die Trennung ziemlich schnell verkraftet. Auf Facebook teilte er ein ziemlich aussagekräftiges Foto. Darauf zu sehen: Er selbst neben einem Schild mit der Aufschrift "HUSBAND Day Care Centre", übersetzt: einer Tagesstätte für Ehemänner. Darunter schrieb der 42-Jährige: "Meine Ehefrau und ich haben diesen perfekten Platz für den Tag gefunden, an dem ich Betreuung und Verständnis bekomme." Laut OK! änderte er den Satz wieder und strich das Wort "Ehefrau", doch seinen Fans blieb das nicht unbemerkt. Sie stellten sich in den Kommentaren die Frage: Ist Florent wieder verheiratet?

Vor ein paar Wochen veröffentlichte Maites Ex-Mann ein gemeinsames Pärchen-Foto mit Graciela Soares, von der man munkelte, sie sei die neue Frau an seiner Seite. Nun könnte die Brasilianerin wohl auch seine angetraute Gattin sein.

Christian Augustin / Getty Images Maite Kelly und Florent Raimond bei der "Maite Kelly & bonprix"-Kollektionspräsentation 2015

AEDT / WENN Maite Kelly und Florent Raimond

Becher/WENN.com Maite Kelly bei "Wilkommen bei Carmen Nebel" im März 2018

