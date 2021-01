Jennifer Knäble (40) meldet sich mit besonders süßen Neuigkeiten! Die ehemalige RTL-Moderatorin hatte im August verraten, dass sie und ihr Mann Felix Moese (40) zum ersten Mal Nachwuchs erwarten. Daraufhin hatte sie sich immer wieder mit rundem Schwangerschaftsbauch im Netz präsentiert und der Geburt ihres Sohnes entgegengefiebert. Nun war es endlich so weit: Jennys Spross hat das Licht der Welt erblickt!

Die Journalistin teilt am Sonntag einen Schnappschuss auf Instagram, der die Herzen ihrer Fans höherschlagen lässt: Darauf ist sie offenbar kurz nach der Entbindung in ihrem Krankenhausbett zu sehen und hält ihren Sohnemann in den Armen. Während Letzterer seelenruhig schläft, lächeln Jenny und Felix überglücklich in die Kamera. "Schönster Jahresstart!", schreibt die 40-Jährige zu dem niedlichen Bild und verrät außerdem, wie ihr kleiner Spatz heißt: "Willkommen in unserer Familie kleiner, süßer Carl!" Ihr Baby sei mit 2.860 Gramm und einer Größe von 52 Zentimetern morgens am 2. Januar zur Welt gekommen und ihr "größtes Glück"!

Auf die freudige Verkündung melden sich nicht nur zahlreiche Fans bei Jenny, sondern auch viele Kollegen aus dem Showbusiness. Unter anderem Verona Pooth (52) und Motsi Mabuse (39) richten ihr herzliche Glückwünsche aus – und auch Influencerin Riccardo Simonetti (27) meldet sich zu Wort: "Aww, herzlichen Glückwunsch! Ich bin mir sicher, ihr seid tolle Eltern!"

Instagram / jennifer.knaeble Jennifer Knäble mit ihrem Mann Felix

Instagram / knaeble Jennifer Knäble, TV-Moderatorin

Getty Images Felix Moese und Jennifer Knaeble bei den Bambi Awards 2019

