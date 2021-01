Ed Sheeran (29), bist du das? Athina Andrelos war vor sieben Jahren an den weltberühmten Schmusesänger vergeben – doch ihre Liebe sollte nicht für die Ewigkeit sein. Nach einem Jahr gingen die Turteltauben wieder getrennte Wege. Doch die Griechin gab der Liebe eine weitere Chance und fand ihr Glück schließlich in ihrem neuen Partner Nick. Bei den Pärchenfotos müssen manche Fans allerdings zweimal hinsehen – denn eine gewisse Ähnlichkeit zu Athinas Ex ist nicht zu übersehen!

Athina scheint ein gewisses Beuteschema zu haben: Wuschelige rote Haare, immer ein Lächeln auf den Lippen und einen gestutzten Vollbart – diese Beschreibung passt sowohl auf Ed als auch auf Athinas Neuen, wie auf ihren Instagram-Fotos zu erkennen ist. Dass es sich bei ihrer aktuellen Beziehung allerdings um mehr als nur einen Lückenbüßer handelt, machte sie ebenfalls deutlich: Sie feierten Verlobung und fiebern nun in diesem Jahr ihrer Hochzeit entgegen!

Nicht nur Athina hat schließlich ihren passenden Deckel gefunden – auch Ed ist mittlerweile wieder glücklich vergeben. Er ist mit seiner Schulfreundin und heutigen Ehefrau Cherry Seaborn (28) zusammen. Das Paar krönte sein Glück erst vor einigen Monaten mit seinem ersten Kind – einer kleinen Tochter namens Lyra.

Instagram / athinaandrelos Athina Andrelos, März 2018

Instagram / athinaandrelos Athina Andrelos und Ed Sheeran, 2015

Getty Images Ed Sheeran und Cherry

