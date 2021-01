Marie Nasemann (31) öffnet für ihre Fans die Türen zum Kinderzimmer! Im April 2020 wurde der Alltag der einstigen Germany's next Topmodel Kandidatin und ihres Partners Sebastian komplett auf den Kopf gestellt: Das Paar bekam seinen ersten Nachwuchs, einen kleinen Sohn. Seither gibt die hübsche Brünette regelmäßige Mama-Updates auf Social Media – so auch jetzt: Marie gewährte ihren Fans Einblicke in ihren aktuellen Alltag und die Entwicklung ihres Sohnes!

"Der Kleine schläft seit vier Nächten richtig gut und wacht nur einmal in der Nacht auf, um am Fläschchen zu trinken", freute sich Marie in ihrer Instagram-Story. Diese Veränderung könne sich die Mutter aber nicht so recht erklären, immerhin habe sie in den vergangenen Nächten nichts anders gemacht. "Er hat einfach einen Entwicklungssprung hinter sich gebracht", vermutete sie und berichtete: "Wenn er jetzt nachts aufwacht, kann er selbst wieder in den Schlaf finden."

Und über den ruhigen Schlaf ihres kleinen Sohnemannes freuen sich die Eltern offenbar so richtig, denn an diese Nächte wollen Marie und ihr Sebastian anknüpfen. "Ich war direkt so begeistert, dass ich gesagt habe, wir dürfen auf gar keinen Fall irgendwas ändern", betonte die 31-Jährige. Aus diesem Grund schlafe sie aktuell jede Nacht mit ihrem Söhnchen gemeinsam im Bett.

