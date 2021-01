Ist für Danni Büchner (42) die Familienplanung etwa noch nicht abgeschlossen? Im November überraschte die Goodbye Deutschland-Bekanntheit damit, in Schlagersänger Ennesto Monté (45) ihren neuen Partner gefunden zu haben. Auch wenn ihr Liebes-Outing nicht ganz freiwillig stattgefunden hat, teilen sie seitdem jede Menge Details ihrer Beziehung mit ihren Fans. In einer Fragerunde ging Danni nun darauf ein, ob auch erneuter Nachwuchs für sie infrage kommen – und das hatte die Fünffachmama dazu zu sagen!

Am Montagabend beantwortete die Witwe von Jens Büchner (✝49) einmal mehr neugierige Fanfragen und dabei wollte ein User wissen, ob sie sich weiteren Nachwuchs vorstellen könnte. Darauf hatte Danni eine überraschende Antwort parat: "Also im Moment bin ich echt gut beschäftigt", erklärte die 42-Jährige in einer Instagram-Story. Ganz auszuschließen scheint Ennestos bessere Hälfte diese Option allerdings nicht.

Dass Danni mit Leib und Seele Mutter ist, bewies sie in den vergangenen Jahren immer wieder. Immerhin hat sie bereits fünffachen Nachwuchs, der zum Teil aus dem Gröbsten schon raus ist. Doch wie schafft es die Wahl-Mallorquinerin eigentlich, fünf Kids zu handlen? "Ich habe echt keinen Plan. Ich bekomme gefühlt 100 Nervenzusammenbrüche am Tag", erklärte sie ihrer Community selbst ganz verblüfft.

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im Dezember 2020

TVNOW / 99pro media Ennesto Monté und Danni Büchner bei "Goodbye Deutschland"

