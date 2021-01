Hat Salma Hayek (54) bei diesem Schnappschuss etwa schon wieder ein bisschen nachgeholfen? Vor wenigen Tagen hatte die Schauspielerin ein paar heiße Bikinifotos im Netz geteilt, die unter ihren Followern sofort für Diskussionen sorgten: Aufgrund der ungewöhnlichen Krümmung des Meeres vermuteten viele Fans, die Hollywood-Beauty habe ihre Aufnahmen mit Photoshop bearbeitet. Auch bei ihrem neuesten Bikini-Pic scheint Salma ein wenig geschummelt zu haben!

Auf Instagram veröffentlichte die 54-Jährige jetzt einen heißen Schnappschuss von sich in einem braunen Zweiteiler. Absoluter Hingucker auf diesem Foto ist natürlich Salmas umglaublicher Body. Wer allerdings den Hintergrund etwas genauer unter die Lupe nimmt, bemerkt auch bei diesem Bild eine leichte Verzerrung. Liegt das etwa nur am Licht? Oder war doch etwas Photoshop-Magie am Werk?

Ob bearbeitet oder nicht, Salmas Fans sind so oder so begeistert von dem sexy Pic. Ihr Bikini-Post wurde bereits über 1,5 Millionen Mal gelikt und ihre Follower überhäufen die gebürtige Mexikanerin in den Kommentaren mit Komplimenten. "Die wunderschönste Frau der Welt", schwärmt zum Beispiel ein Fan.

Instagram / salmahayek Salma Hayek im Dezember 2020 in Mexiko

Getty Images Salma Hayek auf der Berlinale 2020

Getty Images Salma Hayek bei den Oscars 2020

