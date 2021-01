Redet Elena Miras (28) endlich Klartext? In Sachen Liebe scheint es im Leben der einstigen Love Island-Teilnehmerin gerade etwas turbulent zuzugehen. Gerade erst hatte sie sich von ihrem Ex Mike Heiter (28) getrennt, da scheint die Beauty schon wieder auf Wolke sieben zu schweben. In der Story einer Freundin war zu sehen, wie Elena einen unbekannten Mann innig küsste. Doch sind die beiden tatsächlich ein Paar? Jetzt äußert sich der Dschungelcamp-Star selbst dazu.

Handelt es sich bei dem Unbekannten wirklich um die neue Flamme der 28-Jährigen? "Man kann davon ausgehen, dass das ein besonderer Mann ist, ja. Mehr möchte ich aber dazu noch nicht sagen", stellt Elena im Bild-Interview klar. Bis es zu einem offiziellen Pärchen-Outing kommt, könnte also noch etwas Zeit vergehen. Und auch was den Namen des Knutschpartners angeht, müssen sich die Fans vorerst noch in Geduld üben.

Doch hat sich die Reality-TV-Bekanntheit am Silvesterabend extra für ihren vermeintlichen Lover neu eingekleidet und schick gemacht? Immerhin hatte sich Elena bei den Festlichkeiten in einen durchsichtigen Glitzerfummel geworfen. "Das habe ich schon länger im Schrank. Ich weiß gar nicht mehr, woher ich das habe", betont sie.

Instagram / elena_miras Kussfoto von Elena Miras, Dezember 2020

Instagram / elena_miras Elena Miras, Influencerin

Instagram / elena_miras Elena Miras im Mai 2020

