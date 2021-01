Karlie Kloss (28) teilt einen neuen Schnappschuss mit Babybauch! Das Topmodel bestätigte nach einigen Gerüchten im November, dass sie mit Ehemann Joshua Kushner ihren ersten Nachwuchs erwartet. Zur Enttäuschung vieler Fans hält sich die Laufstegschönheit mit Details zu ihrer Schwangerschaft bedeckt – umso mehr erfreut sie ihre Follower nun mit einem neuen Bild: Hier präsentiert sie im knappen Outfit ihre pralle Körpermitte!

Vor einer traumhaften Kulisse am Strand posiert Karlie im Bikini für ein Instagram-Bild und zeigt dabei ihre üppige Wölbung. In welchem Schwangerschaftsmonat sich die US-Amerikanerin befindet, verrät sie zwar bisher nicht – doch bei diesem Anblick ist klar: Allzu lange sollte es nicht mehr dauern, bis sie ihr Baby in den Armen halten kann! Ob sie der Geburt eines Mädchens und eines Jungen entgegenfiebert, behält Karlie ebenfalls für sich.

Trotzdem sind die Social-Media-User von dem neuen Netzbeitrag begeistert und klickten weit über 120.000 Mal auf den Like-Button – darunter auch Hollywoodstar Jennifer Aniston (51). "Was für ein wunderschöner Schnappschuss", freute sich ein anderer Follower. Und Schauspielerin Kate Bosworth (38) kommentierte: "Ich wünsche dir alles Gute."

Instagram / karliekloss Karlie Kloss im Januar 2020

Instagram / derekblasberg Joshua Kushner und Karlie Kloss im Juni 2019

Instagram / karliekloss Karlie Kloss im April 2020

