Freudige Baby-News von Karlie Kloss (28)! Erst im Juni hatte das Supermodel ihren Mann Joshua Kushner ein zweites Mal das Jawort gegeben. Auf Fotos der Hochzeit vermuteten Fans, Follower und Medien eine kleine Wölbung unter ihrem Kleid zu erkennen. Zu den Spekulationen äußerte sich weder das Victoria's Secret-Model noch ihr Ehemann in der Öffentlichkeit – bis jetzt. Karlie scheint die Schwangerschaftsgerüchte jetzt mit einem Video zu bestätigen!

Auf ihrem Instagram-Profil präsentiert sich die hübsche Blondine jetzt mit einer deutlich erkennbaren Baby-Kugel. Der kurze Clip zeigt die 26-Jährige auf der Seite liegend in ihrem Bett. Nur mit einem BH bekleidet und einer Jogginghose ist Karlies deutlich gewachsener Bauch zu erkennen. Mit den Worten "Guten Morgen Baby" und einem Kameraschwenk auf ihre Körpermitte scheint die Beauty die Vermutungen rund um eine Schwangerschaft endlich zu bestätigen. Auch ihre Follower scheinen in ihrem Beitrag in den sozialen Medien eine Bestätigung der Gerüchte zu sehen. Modelkollegin Karolina Kurkova (36) gratulierte Karlie ebenfalls unter dem Post: "Wie weit bist du schon? Ich freue mich so für dich."

Die Spekulationen einer Schwangerschaft hatte Karlie vor einigen Monaten noch vehement dementiert. Zu den zahlreichen Kommentaren unter einem Hochzeitsfoto der werdenden Eltern schrieb sie damals: "Nicht schwanger, nur Liebe!"

Instagram / derekblasberg Joshua Kushner und Karlie Kloss im Juni 2019

Instagram / karliekloss Karlie Kloss im Oktober 2020

Instagram / derekblasberg Joshua Kushner und Karlie Kloss bei ihrer zweiten Hochzeit im Juni 2019

