Wie aufwendig ist Karlie Kloss' (28) Beauty-Routine? Die Blondine modelt bereits seit ihrem 13. Lebensjahr. Sogar für Victoria's Secret-Engel lief sie schon über die Laufstege. Dass sie für die verschiedenen Fashion-Shows vorher stundenlang von zahlreichen Visagisten aufgehübscht wurde, dürfte wohl kein Geheimnis sein. Doch welche Produkte benutzt Karlie im Alltag und mit welchem Look fühlt sie sich selbst am wohlsten?

Was Make-up angeht, sei sie mittlerweile lieber natürlich unterwegs, verriet die 28-Jährige dem Magazin "The Wall Street Journal". Ihrer Meinung nach hänge das viel damit zusammen, dass ihr Gesicht im Laufe ihrer mittlerweile 15-jährigen Modelkarriere wie eine "leere Leinwand" gewesen sei, auf der sich die Maskenbildner austoben durften. In Bezug auf ihren präferierten Alltagslook erklärte Karlie schlicht: Ich mag einen leichten Abdeckstift, ich zeichne meine Augenbrauen mit einem Augenbrauenstift nach. Vielleicht [benutze ich] ein wenig Cremerouge und einen Lippenkonturenstift. Das war's!"

Die Beauty wolle sich nun eher darauf fokussieren, sich um ihr Inneres zu kümmern. Doch vielleicht liegt es auch am berühmten Schwangerschafts-Glow, dass Karlie nicht viele Produkte braucht, um zu strahlen: Denn zusammen mit ihrem Ehemann Joshua Kushner erwartet sie ihr erstes Kind.

Anzeige

MEGA Karlie Kloss, Model

Anzeige

Instagram / karliekloss Karlie Kloss im Juli 2020

Anzeige

Instagram / joshuakushner Karlie Kloss, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de