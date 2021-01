Gisele Bündchen (40) ist seit Jahren auf den internationalen Laufstegen zu Hause. Die gebürtige Brasilianerin zählt zu den erfolgreichsten Topmodels der Welt. Sie gehörte bereits zu den Engeln der berühmten Victoria's Secret-Fashion-Show und zierte schon so manches Cover namhafter Magazine. Und offenbar fällt der Apfel nicht weit vom Stamm, denn Gisele zeigte nun: Auch ihr Töchterchen arbeitet schon an ihrem Catwalk-Debüt – und das im Alter von acht Jahren.

Auf Instagram machte die 40-Jährige nun auch bei dem "Zeig uns ein Foto von..."-Trend mit. Dabei wollte ein Follower ein Bild von ihr bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro sehen, wo sie einen mega-langen Laufsteg entlang flanierte. Daraufhin postete Gisele ein Video, in dem ihre Tochter Vivian in einem kurzen Pailletten-Kleid durchs Wohnzimmer stolziert. Das Dress hat tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit mit dem funkelnden Abendkleid, das Gisele damals bei der Veranstaltung trug. Zum direkten Vergleich postete sie ein Video, in dem genau dieser Moment zu sehen war.

Aber nicht nur das Modeln ist eine Leidenschaft, die das Mama-Tochter-Gespann zu verbinden scheint. Erst vor wenigen Monaten teilte Gisele ein Foto, das sie und Vivian bei einer gemeinsamen Meditation zeigt. Auch beim Yoga leistet die Achtjährige ihrer Mutter oftmals Gesellschaft.

Anzeige

Instagram / gisele Gisele Bündchens Tochter Vivian

Anzeige

Getty Images Gisele Bündchen bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro

Anzeige

Instagram / gisele Gisele Bündchen und Vivian Lake im Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de