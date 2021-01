Was hat die Beauty alles im Köpfchen? Evelyn Burdecki (32) ist seit Jahren ein bekanntes TV-Gesicht: Die Blondine nahm an der siebten Staffel des Bachelors teil, suchte dann bei Bachelor in Paradise ihre große Liebe und gewann 2019 die 13. Staffel des Dschungelcamps. Immer wieder musste sich Evelyn dabei mit den Vorwürfen auseinandersetzen, dass sie nicht gerade die cleverste Blondine sei. Jetzt setzt sich die 32-Jährige zur Wehr – und testet ihr Wissen im Fernsehen!

Am 12. Februar wird eine neue Ausgabe der Sendung "Bin ich schlauer als...?" über die Fernsehbildschirme flimmern, wie DWDL berichtete. In dem RTL-Format wird der Schlauheitsgrad des jeweils teilnehmenden Promis getestet. So stellten sich bereits Günther Jauch (64), Oliver Pocher (42) und Verona Pooth (52) dieser Herausforderung – und Evelyn wird die Nächste sein. Die Blondine wird sich dabei einem Test unterziehen, in dem es um "schnelle Auffassungsgabe, Logik, Sprache oder Orientierung" gehen wird.

Während der Show spielt Evelyn gegen die Zuschauer zu Hause sowie einige prominente Gäste im Studio. Gegen wen genau die 32-Jährige antreten wird, soll in Kürze bekannt gegeben werden. Die Show wird seit der zweiten Folge von Günther Jauch moderiert.

Anzeige

ActionPress Evelyn Burdecki im August 2019

Anzeige

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de