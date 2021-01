Amira Pocher (28) steht ganz klar hinter ihrem Mann! In den vergangenen Tagen hat Oliver Pocher (42) seinem Namen als Influencer-Schreck wieder einmal alle Ehre gemacht. Der Comedian zog in seiner Bildschirmkontrolle über alle Netz-Bekanntheiten her, die die Regeln des Lockdowns nicht ganz so ernst nehmen. Bei einigen Promis kam sein vermeintlich harter Ton jedoch nicht besonders gut an. So hetzte auch Dschungelcamp-Star Iris Klein (53) gegen Oli. Kaum überraschend, dass Amira ihrem Liebsten daraufhin den Rücken stärkt.

In ihrer Instagram-Story repostet die Österreicherin einen Beitrag der pfälzischen TV-Bekanntheit. "Ich würde mich zu Tode schämen, wenn mein Mann auf jungen hübschen Frauen rumhacken muss, bis sie weinen, um Geld zu verdienen", lautete deren Attacke in Richtung Amira und Oli. Grund genug für die 28-Jährige, ebenfalls in den Stänker-Modus zu verfallen. "Und ich würde mich zu Tode schämen, wenn meine Mutter im viel zu kleinen Sportklamöttchen den Hula-Hoop-Reifen schwingen würde. Aber leben und leben lassen, oder Iris?", schießt die frischgebackene Zweifachmutter gegen die Mallorca-Auswanderin, die derzeit im Sportoutfit einen Hula-Hoop-Reifen promotet.

Für Amira steht jedenfalls fest: Ihr Mann hat sich korrekt verhalten. "Die Wahrheit tut einfach manchmal weh", betont sie und findet es ungerecht, Olivers Parodien und Aussagen als Mobbing zu deklarieren. "Meiner Meinung nach ist das unfair gegenüber richtigen Mobbing-Opfern. Ihr habt alle eine Stimme und bekommt einfach mal einen Spiegel vor die Nase geknallt", redet sie sich in Rage. Wer damit nicht klarkommt, sollte sich ihrer Meinung nach lieber aus der Öffentlichkeit zurückziehen. "Ich lebe ja auch jeden Tag damit und heule ich in die Kamera?", fragt sie.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowuis Oliver und Amira Pocher, TV-Stars

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im August 2020

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher im Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de