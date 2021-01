Michael Wendler (48) muss sich in der neuen DSDS-Staffel offenbar auf einiges gefasst machen. Der Schlagerstar hatte seinen Platz in der Jury der Castingshow vor einigen Monaten freiwillig aufgegeben, als er mit sehr umstrittenen Aussagen zur aktuellen Gesundheitskrise auffiel. In den ersten Folgen des Erfolgsformats ist er allerdings immer noch zu sehen – und muss dabei offenbar den einen oder anderen Witz auf seine Kosten ertragen. Die erste kleine Stichelei gegen den Wendler lieferte der Sender schon nach gerade einmal sechs Minuten.

Bei der allerersten Kandidatin der neuen 18. Staffel spricht Michaels Jurykollegin Maite Kelly (41) direkt eine kleine Warnung aus: "Du weißt, dass Popstar werden ein noch härterer Job ist als alles andere? Bist du bereit, auch zu ackern?" Aber noch bevor die Nachwuchssängerin antworten kann, erklärt Chefjuror Dieter Bohlen (66): "Woher soll sie das denn wissen, Maite? Die Leute machen den Fernseher an oder gucken YouTube und da sehen die all diese Leute feiern, einen Lamborghini fahren, die Kohle rausschmeißen." Genau in diesem Moment werden lauter Partybilder des Wendlers eingeblendet, die den "Sie liebt den DJ"-Interpreten auf einem Motorrad, vor einer Jacht, beim Paffen einer Zigarre und natürlich Arm in Arm mit seiner blutjungen Ehefrau Laura (20) zeigen – ganz klar also ein Seitenhieb gegen den Wahlamerikaner.

Dass er bei DSDS nach seinem Ausstieg und dem anschließenden Skandal nicht allzu gut wegkommen wird, war dem Wendler aber im Vorfeld schon klar. "Ich kann mir gut vorstellen, dass da so ein paar Specials auf mich warten. Da wird wahrscheinlich Bashing stattfinden, das es so zuvor noch niemals bei DSDS gegeben hat!", sagte er vor einigen Tagen in einem Interview.

TVNOW / Stefan Gregorowius Michael Wendler, Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura

Actionpress/ azee Michael Wendler und Laura Müller auf Mallorca, 2019

