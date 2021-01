DSDS geht mit einem alten Bekannten hinter den Kulissen an den Start! Vergangenes Jahr hatte die neue Staffel, die ab heute ausgestrahlt wird, für Schlagzeilen gesorgt: Noch während der Dreharbeiten verkündete Michael Wendler (48) seinen Ausstieg aus der Jury. Auch seine Frau Laura (20) hätte eigentlich als Social-Media-Coach mit von der Partie sein sollen. Ihr Platz wurde nun neu vergeben – und zwar an einen DSDS-Alumni!

Die erste Folge der Staffel ist aktuell bereits auf TV NOW verfügbar. Während der Wendler dort noch als Juror zu sehen ist, taucht seine Frau in ihrer Tätigkeit nicht auf – stattdessen gibt Momo Chahine den Kandidaten Tipps für das perfekte Auftreten auf Instagram und Co. Der Kampf der Realitystars-Kandidat hatte 2019 selbst an der Show teilgenommen und es auf den achten Platz geschafft. Anschließend startete er als Influencer durch.

Nach Michaels Exit vom Jurypult gab es auch große Verwirrung um Lauras Rolle: Laut dem RTL-Senderchef habe die 20-Jährige keinen Job am Set innegehabt – sondern nur Michael seelisch unterstützen sollen. Der Schlagerstar behauptete anschließend aber, die Aufgaben seiner Frau seien durchaus vertraglich festgehalten worden.

Getty Images Momo Chahine bei DSDS im Jahr 2019

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidat Momo Chahine

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler im März 2020 in Hürth

