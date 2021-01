Sie sind ein Herz und eine Seele und mittlerweile unzertrennlich – die Rede ist von Christina Luft (30) und Luca Hänni (26)! Im vergangenen Jahr hatten sich die Tänzerin und der Sänger bei Let's Dance kennengelernt. Nach den Dreharbeiten blieben die zwei weiter in Kontakt und kamen im Sommer 2020 dann offiziell zusammen. Doch was liebt die 30-Jährige besonders an ihrem Partner? Ihren Fans hat sie es nun verraten!

In einer Fragerunde auf ihrem Instagram-Kanal ging Christina nun auf die Frage ein, was sie an Luca am meisten schätzt. "Er ist ein durch und durch gütiger, bodenständiger und ehrlicher Mensch", gibt sie glücklich preis. Aber das sind nicht die einzigen Eigenschaften, die ihren Liebsten ausmachen. Vor allem seine Po­si­ti­vi­tät mache ihn zu einer besonderen Person.

Christina und Luca scheinen sich gesucht und gefunden zu haben – stellt sich natürlich die Frage, ob sich die beiden vorstellen können, sich demnächst zu verloben. "Ich glaube, so wie jedes andere Paar lässt man sich damit Zeit. Man genießt es erst mal, sich kennenzulernen, zusammenzufinden und macht so einen Meilenstein nach dem anderen", stellte die Profitänzerin kürzlich im Interview mit RTL klar.

Instagram / christinaluft Luca Hänni und Christina Luft im Dezember 2020

Instagram / christinaluft Luca Hänni und Christina Luft

Instagram / christinaluft Luca Hänni und Christina Luft, September 2020

