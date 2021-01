Claudia Obert (59) geht die Suche nach ihrem Mr. Right ganz gelassen an. Ab dem 7. Januar kämpfen in der neuen Kuppelshow Claudias House of Love zehn flirtwütige Singlemänner um das Herz der ehemaligen Promis unter Palmen-Kandidatin. Aber sind alle Teilnehmer wirklich daran interessiert, die große Liebe zu finden? Oder haben es einige nicht doch eher auf Fame abgesehen? Für Claudia spielt das keine Rolle, wie sie im Promiflash-Interview verrät!

"Für mich ist das überhaupt kein Problem. Wenn einer denkt, ich wäre weiß Gott wie reich oder weiß Gott wie berühmt, dann hat er die falsche Brille auf. Aber wenn er daran glaubt, bitte", erzählt die 59-Jährige gegenüber Promiflash. Tatsächlich hofft die Modeunternehmerin sogar, dass die "Claudias House of Love"-Kandidaten gerne im Rampenlicht stehen: "Ich kann ja keinen Schüchternen gebrauchen." Angst davor, aufgrund ihrer Bekanntheit von ihren potenziellen Flirt-Partnern ausgenutzt zu werden, hat Claudia also nicht.

Davon, wie ihr absoluter Traummann aussehen sollte, hat Claudia schon ganz genaue Vorstellungen. "Richard Gere (71) in jung. George Clooney (59) in jung. Die beiden sind auch schon alt und grau", erklärte der Realitystar.

"Claudias House of Love" ab 7. Januar 2021, immer donnerstags bei Joyn PLUS+.

© inmedia_ibiza Claudia Obert, Society-Lady

Joyn/Marc Rehbeck Claudia Obert, Society-Lady

© SAT.1/Arne Weychardt Claudia Obert als Kommentatorin bei "Promi Big Brother"

