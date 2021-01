Welche Präferenzen hat Claudia Obert (59), wenn es um Männer geht? Mit ihrer eigenen Kuppelshow Claudias House of Love begibt sich die Champagner-Liebhaberin auf eine aufregende Reise: Das Reality-Sternchen wird in dem besagten Format nach dem Mann ihrer Träume suchen! Ob die flirtfreudige Unternehmerin in der Sendung tatsächlich Ausschau nach der großen Liebe hält, ist natürlich eine andere Frage. Aber wie sollte ihr potenzieller Liebster denn überhaupt aussehen? Das beantwortete Claudia nun im Promiflash-Interview.

"Richard Gere (71) in jung. George Clooney (59) in jung. Die beiden sind auch schon alt und grau", betonte die 59-Jährige gegenüber Promiflash. Als die Schauspieler noch jünger und Singles waren, galten sie als echte Womanizer. "Da haben sie es auch krachen lassen", fügte Claudia hinzu und deutete damit wohl ihre eigene aufreißerische Art an. Bei der Altersgrenze sei die Fernsehbekanntheit für ihre Show aber trotzdem nicht allzu streng gewesen: "Von 18 bis 78! Ich wollte ja keine Vorurteile streuen. Ich wollte mal so sehen, was die Welt zu bieten hat", plauderte sie vergnügt aus.

Tatsächlich reicht die Altersspanne der Singlemänner von 24 bis 74 Jahren. Außerdem äußerte sich Claudia vorab schon zu den Kandidaten im Gespräch mit Promiflash: "Vielleicht waren nicht gleich alle zehn so sexy, aber es waren auf jeden Fall interessante Charaktere!", stellte die Luxus-Fanatikerin klar.

"Claudias House of Love" ab 7. Januar 2021, immer donnerstags bei Joyn PLUS+.

Joyn/Marc Rehbeck Claudia Obert, Society-Lady

Joyn/Marc Rehbeck Claudia Obert in der Wanne

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert im Oktober 2020

