Gerda Lewis (28) hat einen besonderen Meilenstein auf Social Media erreicht – Oliver Pocher (42) veranlasst das mal wieder dazu, kein gutes Haar an ihr zu lassen. In dieser Woche knackte die ehemalige Bachelorette die Eine-Million-Follower-Marke auf Instagram und das schon kurz nach einer Auseinandersetzung im Netz mit dem Komiker, der sich über ihren Content lustig gemacht hatte. Nun holte der erneut aus: In seiner "Laudatio" auf Gerda, kramte Oliver nochmal alte Storys der Influencerin hervor.

Oli kann es offenbar nicht lassen: "Sie hat eine Million Follower und das ist das Wichtigste in dieser Welt. Likes, Klicks, Shares", beginnt er seine neue "Bildschirmkontrolle" auf Instagram und startet damit gleichzeitig auch die nächste rund 15-minütige Verbalattacke auf Gerda. Ein besonderer Dorn waren dem Bühnenstar die Fashion Hauls der Ex-GNTM-Kandidatin im Auge. "Die Meinung von dir ist scheißegal, Hauptsache die Kohle kommt rein und die Produkte werden beworben" und "Du bist eine lebende Modenschau", ätzte er in Richtung der Kölnerin.

Eine Brust-OP der 28-Jährigen, die sie 2020 durchführen ließ, fand in Olis Clip ebenfalls Erwähnung, die sie seiner Meinung nach nicht während der Gesundheitskrise hätte durchführen lassen sollen. Und auch Gerdas Extensions bedachte der fünffache Vater mit einer abschätzigen Bemerkung: "Es riecht sicherlich wie ein toter Hund, aber es sieht so verdammt schön aus, wenn es erstmal runterhängt." Schließlich endete Oliver mit einer Kritik an ihren Schneefotos – angeblich habe sie ihre Abonnenten dazu angestiftet, ebenfalls in ein Skigebiet zu fahren und die Pics nachzustellen. Gerda ging bislang noch nicht auf sein neuestes Video ein.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, TV-Bekanntheit

Lenthe, Andre / ActionPress Oliver Pocher im September 2020

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im Dezember 2020

