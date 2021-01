Erwartet Adeline Norberg in Zukunft ein Haufen Schulden? Dass ihr Vater Michael Wendler (48) kaum noch schwarze Zahlen schreibt, ist kein Geheimnis. Immer wieder macht der Schlagerstar mit finanziellen Engpässen Schlagzeilen, während nach außen allerdings ein eher luxuriöses Bild gewahrt wird. Nun werden neue Vorwürfe gegen den Wender erhoben: Angeblich wird seine Tochter Adeline letztlich auf seinen nicht beglichenen Rechnungen sitzen bleiben.

Laut Markus Krampe, dem ehemaligen Manager ihres Vaters, stehen Adeline wohl stürmische Zeiten bevor. Krampe, den Michael infolge von geplatzten Werbedeals kürzlich im Netz als Betrüger bezeichnete, erinnert sich im RTL-Interview an frühere Abmachungen mit dem Musiker. "Ich habe gesagt, ich arbeite nur mit dir zusammen, wenn deine Tochter nicht haftbar zu machen ist", beteuert der Geschäftsführer einer Künstleragentur. Der Wendler habe ihm versichert, dass Adeline zwar Firmeninhaberin sei, aber rausgehalten werde, wenn es hart auf hart komme. "Ich habe dann Gewerbeanmeldungen gesehen, die auch tatsächlich so aussahen und dann habe ich angefangen, mit ihm zu arbeiten", berichtet Krampe weiter.

Jetzt, im Zuge der genaueren Prüfung einiger Unterlagen, sei jedoch rausgekommen, dass offenbar genau das Gegenteil der Fall ist. "Ich möchte so einem 18-jährigen Mädchen nicht die Zukunft verbauen. Weil [Adeline] wird diejenige sein, die jetzt alles abkriegt, alle Rechtsfolgen." Michael sehe dabei zu, wie er seine Tochter "in den Ruin treibt." Früher oder später werde die Schülerin ernsthafte Probleme bekommen. Für Krampe sei das Verhalten des Sängers "unterirdisch" – und das hätte am Ende dazu geführt, dass eine Zusammenarbeit auch künftig für ihn einfach nicht mehr infrage komme.

ActionPress / Adolph,Christopher Markus Krampe, Konzertveranstalter

Getty Images Michael Wendler (rechts) mit seinem Manager Markus Krampe bei "Let's Dance" 2020

Instagram / adelinenorberg2019 Michael Wendler und seine Tochter Adeline Norberg, Dezember 2018

