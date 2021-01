Endlich ist das Geheimnis gelüftet! Im November gab Fantasia Barrino bekannt, dass sie gemeinsam mit ihrem Mann Kendall Taylor ein Kind erwartet. Für die American Idol-Siegerin von 2004 ist es schon Nachwuchs Nummer drei: Sie hat eine 19-jährige Tochter und einen neunjährigen Sohn. Auch Kendall ist bereits Vater. Doch dürfen sich ihre Kinder aus früheren Beziehungen nun über einen Halbbruder oder über eine Halbschwester freuen?

Das verriet Fantasia nun via Instagram. Zunächst teilte die Sängerin ein Video, in dem sie und ihr Mann Feuerwerk anzünden, aus dem pinkfarbene Funken sprühen. Diese sollten offenbar auf das Babygeschlecht hinweisen. Zur Sicherheit gab die 36-Jährige das noch einmal ganz eindeutig mit einem Post in ihrem Feed bekannt. "Es ist ein Mädchen", schrieb sie zu einem Schnappschuss von mehreren Luftballons und einer Pappfigur eines Babys in einem rosafarbenen Body.

Mit dem gemeinsamen Nachwuchs geht für Fantasia und Kendall ein großer Wunsch in Erfüllung. Das Paar ist seit 2015 verheiratet und hat lange Zeit versucht, gemeinsame Kinder zu bekommen. Deshalb möchte Fantasia andere Menschen dazu ermutigen, die Hoffnung nicht aufzugeben. "Versucht es immer weiter und es wird klappen", hatte sie damals in ihrer Schwangerschaftsverkündung erklärt.

Instagram / tasiasword Fantasia Barrinos Gender-Reveal-Deko

Instagram / tasiasword Fantasia Barrino, "American Idol"-Gewinnerin 2004

Getty Images Fantasia Barrino und Kendall Taylor im September 2015 in Los Angeles

