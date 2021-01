Verwirrung um die Todesmeldung zu Tanya Roberts (65)! Am 3. Januar hatte ihr Pressesprecher bekannt gegeben, dass Tanya an den Folgen eines Zusammenbruchs, den sie Heiligabend erlitten hatte, verstorben sei. Die traurige Nachricht habe er von ihrem Partner Lance O'Brien erhalten. Dabei handelte es sich jedoch um ein Missverständnis – tatsächlich lebt Tanya noch, befindet sich aber in einem kritischen Zustand. Im Netz klärte Ashton Kutcher (42) die anderen "Die wilden Siebziger"-Kollegen nun darüber auf, dass ihr einstiger Co-Star gar nicht verstorben ist.

Neben Ashton wirkten in der beliebten US-Serie noch andere Jungstars mit, die mit der Produktion ihren großen Durchbruch feierten. Darunter auch Topher Grace (42), der zu dem Hauptcast der Teenager des Formates gehörte. Er verabschiedete sich auf Twitter von Tanya: "Es ist so traurig zu hören, dass Tanya Roberts gestorben ist. Sie war ein Bond-Girl, einer von Charlies Engeln und wirklich eine entzückende Person, mit der man gerne zusammengearbeitet hat. [...] Wir werden dich vermissen, Midge." Ex-Kollege Ashton sah sich daraufhin gezwungen, Topher aufzuklären. "Yo Bruder, sie ist nicht tot", kommentierte er öffentlich den Beitrag.

Eine andere Kollegin, die der fälschlicherweise für tot erklärten Tanya Tribut via Twitter zollte, ist Debra Jo Rupp: "Tanya hatte ein großes, tiefes, herzliches Lachen. In der ersten Staffel von "Die wilden Siebziger!" hatten wir eine Szene in der Küche, tranken Cocktails und lachten zusammen. Sie lachte, spuckte mir ihren Drink ins Gesicht, entschuldigte sich ausgiebig und tat es noch dreimal." Auch unter ihrem Gedenk-Post stellte Ashton klar, dass die Schauspielerin noch am Leben ist.

