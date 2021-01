Einen blutigen Thriller oder doch eine vor Romantik triefende Schnulze – worauf steht Kylie Jenner (23) wohl eher? Die Reality-TV-Darstellerin ist nicht nur eine Fashion-Liebhaberin und leidenschaftliche Make-up-Unternehmerin, sondern offenbar auch eine echte Leseratte. Gemeinsam mit ihrer älteren Schwester Kendall (25) brachte die Mama der kleinen Stormi (2) sogar schon eigene Bücher auf den Markt. Doch was ist eigentlich Kylies liebstes Literaturwerk?

Das verriet die Unternehmerin ihrer Community kürzlich in ihrer Instagram-Story. In einer Fragerunde wollte ein Fan wissen, was das Lieblingsbuch der 22-Jährigen sei. Die antwortete darauf mit einem Foto von "Only Love Is Real: A Story of Soulmates Reunited", geschrieben von dem Psychiater Dr. Brian Weiss. Darin geht es um Seelenverwandtschaft, die Generationen und Zeiten überwindet – dargestellt am Beispiel zweier ehemaliger Patienten des Therapeuten.

Die selbst verfassten Bücher der Kardashian-Jenner-Schwester sind hingegen nicht ganz so spirituell: "Rebels: The Story of Lex and Livia" ist beispielsweise ein Science-Fiction-Roman über die Zwillingsschwestern Lex und Livia, deren Charaktere an die von Kylie und ihrer Sis Kendall angelehnt sind.

Reality-TV-Star Kylie Jenner

Kylie Jenner im Dezember 2020

Kendall und Kylie Jenner im März 2020

