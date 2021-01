Hinter Gerda Lewis (28) liegen nervenaufreibende Tage! Am Sonntag brach ein regelrechter Hate-Tsunami über die einstige Bachelorette hinein – unter anderem wegen eines Diss-Videos von Influencer-Schreck Oliver Pocher (42). Gerdas unverblümte Reaktion: Ein heftiger Heulkrampf, für den sie anschließend direkt erneut harsche Kritik erntete. Letztlich zog sich das Model für einen Augenblick zurück – und ist nun mit einer deutlichen Botschaft zurück im Netz!

"Der Grund, warum ich abwesend war, war jetzt nicht, dass ich gesagt habe: 'Ich fühle mich so als Opfer und bin so verletzt, dass ich jetzt einen Tag Auszeit brauche", erklärt Gerda in ihrer Instagram-Story. Sie sei einfach sauer gewesen und schockiert über die zahlreichen Mitteilungen, die in ihrem Postfach gelandet seien. "Es waren Nachrichten, die nicht nur gegen mich gingen, sondern auch gegen mein persönliches Umfeld", betont die Kölnerin. Den Social-Media-Abstand habe sie daher für sich gebraucht, um alles zu verarbeiten und sich zu sammeln.

Selbstredend sei Gerda bewusst, dass sie als Person des öffentlichen Lebens über einen Shitstorm hinwegsehen müsse – was sie in den meisten Fällen auch könne. "Aber an dem Tag einfach nicht. An dem Tag war ich einfach ziemlich emotional und es ist einfach rausgekommen." Die 28-Jährige wurde schlichtweg von ihren Gefühlen übermannt: "Ich hätte die Story zehn Minuten danach machen können, wenn ich nicht mehr weine. [...] Aber ich wollte in diesem Moment loswerden, was mir auf der Seele gebrannt hat", stellt sie ein für alle Mal klar.

Getty Images/Andreas Rentz; Instagram/gerdalewis Collage: Oliver Pocher und Gerda Lewis

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im Januar 2021

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im November 2020

