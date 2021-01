Die Stars und die Produktion von Köln 50667 feiern ein Mega-Jubiläum! Seit dem 7. Januar 2013 begeistert die Vorabend-Soap rund um Jan (Christoph Oberheide), Meike (Pia Tillmann, 33) und Co. jetzt schon ihre Zuschauer. Heute flimmert "Köln 50667" nun bereits seit genau acht Jahren über die TV-Bildschirme! Anlässlich dieses Meilensteins zeigt Promiflash euch jetzt exklusives Bildmaterial, das zeigt, wie sehr die "Köln 50667"-Darsteller sich über die Jahre verändert haben...

Diana Schneider

Eingefleischte Fans wissen: Diana und ihre Figur Sam waren von Anfang an dabei! Der Zuschauerliebling spielte in der allerersten Folge mit und war anschließend jahrelang Teil der Köln-Clique. 2016 stieg sie dann schließlich aus der Serie aus – doch 2020 feierte sie nach vier Jahren Pause ihr langersehntes Comeback. Schaut man sich ihre Fotos an, wird klar: Bis auf ihre Haarfarbe hat die Musikerin sich seit ihrem "Köln 50667"-Auftakt kaum verändert.

David Ortega (35)

Wer neben Diana ebenfalls schon für die erste "Köln 50667"-Folge vor der Kamera stand? Richtig: David Ortega! Im Gegensatz zu Diana hat der Diego-Darsteller sich in den vergangenen acht Jahren aber doch ziemlich gewandelt: Während seine langen Haare heute sein absolutes Markenzeichen sind, trug der Hottie sie damals raspelkurz – und sah wie ein ganz anderer Typ aus!

Andree Katic (36)

Auch der Patrick (31)-Darsteller zählt zu den absoluten Urgesteinen bei "Köln 50667". So ist Andree mit seiner Rolle tatsächlich schon seit der zweiten Folge, die am 8. Januar 2013 ausgestrahlt wurde, mit dabei. Genau wie David hat er sich über die Jahre auch ein verändertes Äußeres zugelegt: Die Tunnel-Ohrringe sind inzwischen raus, den Millimeter-Haarschnitt hat er gegen lange Haare getauscht, und es sind auch neue Tattoos dazugekommen. Außerdem haben sich ein paar graue Haare eingeschlichen.

Danny Liedtke (30)

Danny in der Rolle des Kevin ist zwar nicht von Anfang an mit dabei gewesen – aber fast: Er war zum allerersten Mal am 27. Februar 2013 in Folge 38 von "Köln 50667" zu sehen. Damals sah er noch komplett anders aus! Die Cappy ist zwar heute noch sein Markenzeichen, aber schwarze Haare hat er schon lange nicht mehr... die sind inzwischen blond. Auch sein Style hat sich definitiv weiterentwickelt.

Maria Lo Porto

Machen wir nun mal einen kleinen Zeitsprung: Am 12. April 2016 war der erste Auftritt von Maria alias Sophia bei "Köln 50667". Seitdem hat sie mehrere Pausen eingelegt, gehört aber schon seit Juli 2019 wieder fest zum Cast. Ganz klar: Maria hat sich in den vergangenen fünf Jahren mit am meisten verändert – vor allem im Gesicht! Außerdem trug sie ihre aktuell feuerroten Locken damals noch ganz anders.

Carolina Noeding

Auch Caroline alias Jule ist im Jahr 2016 zum Cast dazugestoßen – genaugenommen am 1. August. Die Beauty hat sich seitdem wohl am wenigsten von allen verändert: Ihr Gesicht sieht noch aus wie damals, und auch ihre lange blonde Wallemähne ist nach wie vor ihr Markenzeichen. Lediglich ihr Make-up trägt sie heute wohl ein bisschen anders.

Patrick Beinlich

Rund ein Jahr später, am 4. Oktober 2017, stand dann Patrick zum allerersten Mal als Olli für "Köln 50667" vor der Kamera. Hier ist es ähnlich wie bei Caro: Seit der damaligen Folge 1253 hat sich der Serienliebling bis auf eine kürzere Frisur offenbar gar nicht verändert.

Sophie Imelmann (24)

Auch wenn sie schon jetzt nicht mehr aus der Vorabend-Soap wegzudenken ist: Sophia alias Leonie ist tatsächlich erst seit dem 6. Juni 2018 dabei – also noch nicht einmal drei Jahre. Damals trug die schöne Influencerin ihre Haare noch wesentlich dunkler und länger, ist aber auch ganz klar wiederzuerkennen.

"Köln 50667", montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar.

