Wie viel Wendler war in der zweiten für kurze Zeit auf TVNow verfügbaren DSDS-Folge zu sehen? Am vergangenen Dienstag startete die 18. Staffel der Castingshow auf RTL. Während im Netz noch heiß über die Darstellung von Michael (48) als Juror diskutiert wurde, konnte man auf der sendereigenen Streaming-Plattform bereits die kommende Ausgabe vom Samstag sehen. Nachdem die Verantwortlichen aber nach dem geschmacklosen KZ-Vergleich des Wendlers beschlossen hatten, ihn ab sofort komplett rauszuschneiden, wurde die Episode sofort wieder offline genommen. Promiflash hat die Folge noch vor der Löschung gesehen – und verrät euch, wie viel und vor allem, was man von dem "Egal"-Interpreten gesehen hätte!

Für die zweite Ausgabe hätten die DSDS-Macher einmal mehr eine ganze Batterie an Wendler-Gags auf Lager gehabt: Der Schlagerbarde sollte sogar einmal mehr fast die meiste Sendezeit aller vier Juroren erhalten! Der erste Seitenhieb wäre schon in den ersten 30 Sekunden gefallen: Das Castingboot sollte ganz in Traumschiff-Manier als "Dieters Schiff der Liebe" angekündigt werden. Während alle drei Juroren eine besondere "Rolle" bekommen sollten, wäre der Wendler nur "der Wendler" gewesen.

Doch damit nicht genug: Über die ganze Folge hätten man die Jury-Qualitäten von Laura Müllers (20) Ehemann einmal mehr humoristisch aufgegriffen. Momente, in denen er Kopfhörer im Ohr hat, waren mit schrägen Songs unterlegt, um ihm einen schlechten Musikgeschmack zu bescheinigen.

Schade für Laura-Fans, die zu dem KZ-Skandal übrigens immer noch kein Statement abgegeben hat: Die Frau an der Seite des Wendlers hätte dieses Mal etwas mehr Sendezeit bekommen – in pikanten Momenten waren ihre Reaktionen immer wieder eingeblendet worden. Zum Beispiel, als der Wendler ihre mäßigen Gesangsfähigkeiten mit einer Kandidatin verglich, die doch recht schwach auf der Brust ein Liedchen trällerte – oder als er eine Kandidatin als "die Hübscheste" kürte.

Besonders spannend: Ein Casting-Kandidat performte Michaels Mega-Hit "Egal". Wie RTL dieses Dilemma lösen wird, werden die Zuschauer wohl erst am kommenden Samstagabend erfahren. Die alte Wendler-Version hingegen werden die Zuschauer wohl nicht mehr zu sehen bekommen.

Alle Episoden von "Deutschland sucht den Superstar" bei TVNOW.

Anzeige

Thomas Burg / ActionPress Michael Wendler, Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen auf dem DSDS-Boot

Anzeige

Thomas Burg Michael Wendler bei DSDS

Anzeige

Thomas Burg / ActionPress Michael Wendler, Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen bei DSDS 2021

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im Dezember 2020

ActionPress Michael Wendler, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de