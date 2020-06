Nadja Abd el Farrag (55) ist wieder glücklich! Dabei liegen hinter der TV-Bekanntheit schwere Zeiten: Sie hatte jahrelang mit Alkoholproblemen zu kämpfen und Schwierigkeiten, einen Arbeitsplatz zu finden. Ende des vergangenen Jahres wagte sie einen Neuanfang und ergatterte zunächst eine Stelle als Hausdame in einer Apartmentanlage. Später arbeitete sie dann als Masseurin – diese Stelle hat sie jedoch aufgrund der aktuellen Gesundheitslage verloren. Jetzt hat Nadja aber wieder einen neuen Job!

Im Interview mit RTL erzählte die 55-Jährige: "Irgendwie komme ich von diesem Pech nicht weg. Alles, worauf ich mich wahnsinnig freue, geht immer den Bach hinunter." Diesen Rückschlag hat sie aber anscheinend bereits überwunden: Sie arbeitet jetzt in Dangast an der Nordseeküste als Kellnerin. "Ich hoffe, dass es dieses Mal, ich hatte ja so einen tollen Anfang, positiv ausgeht", erklärte die Ex von Dieter Bohlen (66).

Die Arbeit als Servicekraft scheint Nadja auch wirklich Spaß zu machen. Auf ihrem Instagram-Account gab sie ihren Fans bereits ein paar Einblicke, wie sie Waffelteig anrührt oder Flammkuchen serviert. Dazu schrieb sie: "Ich sag doch, ich serviere auch... Gastronomie geht auch, alles vielseitig hier."

