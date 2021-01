Ist die Katze damit aus dem Sack? Nach der Liebespleite mit Henrik Stoltenberg verriet Love Island-Kandidatin Sandra Janina jetzt: Ja, sie ist wieder in festen Händen. Ihr Freund sei auch kein Unbekannter, sondern auch schon mal im TV zu sehen gewesen. Den Namen des Glücklichen behielt sie aber für sich. Aber Promiflash kam den Turteltauben auf die Schliche und kann das Geheimnis nun lüften.

Juliano, der vor allem durch seine Teilnahme an der Kuppelshow Are You The One? bekannt geworden ist, soll Sandras Neuer sein. Diese Info bekam Promiflash von einem Insider. Und tatsächlich scheint ein Indiz die Frischverliebten zu entlarven. In ihrer Instagram-Story teilte die Studentin einen kurzen Kuschel-Clip, auf dem ein Tattoo auf dem Rücken ihres Partners zu sehen war. Und genau ein solches Motiv hat auch Juliano sich stechen lassen.

Es handelt sich um einen Löwenkopf – und zwar als Cover-up. Zuvor zierte Julianos Oberkörper nämlich ein Portrait von Jade Übach (26). Die zwei hatten im vergangenen Jahr an der TVNOW-Show Just Tattoo Of Us teilgenommen und sich gegenseitig ein Bild ausgesucht.

Sandra Janina im Februar 2019

Julianos Rücken-Tattoo

Juliano und Jade bei "Just Tattoo Of Us"

