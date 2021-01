Die Familie von Jürgen Drews (75) hat Zuwachs bekommen! 1981 hatte der deutsche Schlagersänger seine erste Ehefrau Corinna Drews (58) geheiratet und mit ihr den Sohn Fabian bekommen. Doch nach der Trennung von der Blondine war auch das gute Verhältnis zu seinem Kind zerbrochen. Mittlerweile hat der "König von Mallorca"-Sänger keinen Kontakt mehr zu seinem 40-jährigen Sohn – und dabei ist der im Oktober selbst Vater geworden: Jürgen ist zum ersten Mal Opa – und hat an seinem Enkelchen offenbar kein Interesse!

Das gab der Sohn des Schlagerstars jetzt gegenüber Bild bekannt. "Ich habe meinen Vater per SMS darüber in Kenntnis gesetzt, dass er Opa geworden ist", rief sich der 40-Jährige in Erinnerung und erklärte die Situation: "Darauf hat er leider nicht reagiert." Fabian sei sich bewusst, dass er das Verhalten seines berühmten Vaters akzeptieren müsse. "Wir haben ja seit Jahren keinen Kontakt mehr", betonte er.

Jürgens Ex-Frau Corinna könne das Verhalten des "Ein Bett im Kornfeld"-Interpreten überhaupt nicht verstehen. "Vielleicht will er einfach kein Opa sein?", fragte sich die 58-Jährige und schwärmte: "Ich jedenfalls freue mich über mein entzückendes Enkelkind." Was Jürgen wohl bis dato noch nicht erfahren haben dürfte, sein Enkel habe sogar die "gleichen großen Ohren" wie sein berühmter Großvater.

Jürgen Drews, Schlagerstar

Jürgen Drews, März 2020

Jürgen Drews im Februar 2020

