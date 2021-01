Seitdem bekannt ist, dass sie ein Baby bekommt, gewährt Julia Prokopy (25) ehrliche Einblicke in ihre Schwangerschaft. Kürzlich verriet die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin der Community sogar, dass sie ihren Babybauch nicht gerne zeigt. Nun plaudert die werdende Mama erneut über ein Thema, das viele Frauen wohl gern unter den Tisch kehren würden: Julia spricht im Netz offen über ihr aktuelles Gewicht.

Julia war schon immer sehr schlank und das hat sich auch in der Schwangerschaft – bis auf ihre Babykugel – nicht geändert. Dennoch macht sich natürlich mittlerweile auch bei ihr das eine oder andere Extra-Pfündchen bemerkbar. Während die Waage Ende November plus 4,4 Kilo anzeigte, gesellen sich jetzt noch ein paar dazu. "Sieben Kilo habe ich schon mehr", gibt die 25-Jährige in ihrer Instagram-Story preis.

Julia ist mittlerweile schon im achten Monat – und nimmt damit eigentlich vergleichsweise wenig zu. Bevor sie schwanger wurde, wog die Influencerin bei einer Größe von 1,73 Meter etwa 55,5 Kilo. Mittlerweile ist sie laut eigener Aussage bei 62,3 Kilo angelangt.

