Laura Maria Rypa zeigt ihren Followern die Spritzen-freie Wahrheit! Die Rechtsanwaltsgehilfin befindet sich aktuell in häuslicher Quarantäne, bis mittels eines Tests ausgeschlossen werden kann, dass sie sich mit dem Corona-Virus infiziert hat. Um die aufkommende Langweile in der heimischen Isolation zu überbrücken, startete sie gerade eine spannende Fragerunde im Netz – und enthüllte dabei, wie sie ohne Lipfiller ausgesehen hat!

In ihrer Instagram-Story forderte die Ex von Pietro Lombardi (28) am Donnerstagabend ihre Fans dazu auf, ihr zu schreiben, von was sie als Nächstes ein Foto oder Video posten soll. Einen Follower interessierte dabei besonders, wie die Influencerin vor ihrer Lippen-Injektion ausgesehen hatte. Ganz uneitel teilte Laura daraufhin ein Selfie, das sie mit einem etwas schmaleren Mund zeigt. Allzu krass ist der Unterschied zu ihrem aktuellen Lippenvolumen aber nicht.

Die Hundemama hat absolut kein Problem damit, über Themen wie Lipfiller und Co. zu sprechen. Bis heute glauben immer noch viele Fans, dass Laura auch an anderen Körperstellen vom Chirurgen hat nachhelfen lassen. Das dementierte die Blondine allerdings schon im vergangenen September. Einzig und allein ihre Lippen seien das Werk eines Schönheitsdocs.

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria, Influencerin

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria, Netz-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria und Pietro Lombardi, September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de