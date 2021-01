Bäuerin Denise und ihr Hofbursche Nils haben es ihren Fans rund um die vergangene Staffel Bauer sucht Frau nicht immer leicht gemacht. Nachdem sie aus ihrer Liebe lange Zeit ein großes Geheimnis gemacht hatten, folgte kürzlich die Bestätigung: Die beiden leben zusammen auf dem neuen Hof. Ende des vergangenen Jahres wurden höfische Hochzeitspläne konkreter, nachdem das Paar seine Verlobung bestätigt hatte. Doch eine Heimlich-Hochzeit droht den Fans offenbar nicht. Womöglich werden sie sogar um so näher dabei sein.

In einem Livestream auf Instagram beruhigte Denise die Fans: "Wir versprechen euch, ihr dürft teilhaben, wenn wir heiraten. Ihr werdet es auf jeden Fall alle mitbekommen." Das TV-Paar hatte im Zickzack-Kurs zueinandergefunden und die Fans oft erst spät eingeweiht, sodass zeitweise gemutmaßt wurde, die beiden hätten den großen Schritt möglicherweise unbemerkt schon gewagt. Nils bestätigt aber, dass die beiden die Fans an ihrem besonderen Tag so nah wie möglich haben wollen, und bringt sogar eine TV-Hochzeit ins Spiel: "Das machen wir auf RTL, wenn RTL Lust hat."

Aber egal ob im TV oder im privaten Kreis: Sollten bei Denise und Nils demnächst die Hochzeitsglocken läuten, wäre das ein weiteres Kapitel für die Erfolgsgeschichte des Dating-Formats. Denn über 30 "Bauer sucht Frau"-Paare haben sich in der Geschichte der Show bereits das Jawort gegeben.

