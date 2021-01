Die Idee, ein Brettspiel herauszubringen, hat Jojo Siwa jetzt bitter bereut! Eigentlich sollte das Game namens "Jojo's Juice" für Kinder ab sechs Jahren genau auf die junge Zielgruppe des Social-Media-Stars zugeschnitten sein – der TV-Sender Nickelodeon hatte es in Jojos Namen produzieren lassen. Es war zudem aufgebaut wie ein Wahrheit-oder-Pflicht-Spiel, bei dem vor allem die Wahrheitsfragen vielen Eltern extrem sauer aufgestoßen sind. Die Beschwerden darüber hatten Konsequenzen: Das Spiel wurde mit sofortiger Wirkung zurückgezogen!

Zunächst hatten Eltern auf TikTok auf die anstößigen Fragen, die "Jojo's Juice" enthielt, hingewiesen. Unter anderem sollten die Kids beantworten, ob sie schon einmal von der Polizei festgenommen wurden oder ob sie ohne Unterwäsche nach draußen gegangen seien (ein Badeanzug zähle nicht). Klar, dass Jojo sich zu dieser Sache äußern musste: "Wenn Firmen solche Spiele entwickeln, wird nicht jedes Detail mit mir abgesprochen. Deshalb hatte ich keine Ahnung, welche Fragen in das Spiel aufgenommen werden", erklärte die Haarschleifen-Sammlerin am Dienstag in einem Statement auf Instagram.

Als sie die betreffenden Spielkarten gesehen habe, sei sie schockiert gewesen und habe Nickelodeon sofort darüber in Kenntnis gesetzt: "Sie haben dann die Produktion des Spiels sofort gestoppt und aus den Regalen genommen wird, wo es bislang verkauft wurde." Schließlich sollte ihre Fangemeinde wissen, dass sie solche Fragen niemals freigegeben hätte und wolle damit auch nicht in Verbindung gebracht werden.

Getty Images Jojo Siwa, YouTuberin

Getty Images Jojo Siwa im August 2019

Instagram / itsjojosiwa Jojo Siwa im Dezember 2020

