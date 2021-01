Was ist bei Sam Dylan (29) los? Seit einigen Monaten ist der Reality-TV-Kandidat nicht mehr von Instagram wegzudenken. Seit seiner Teilnahme bei Prince Charming 2019 hat er sich eine riesige Community aufgebaut, die durch sein Mitwirken bei Kampf der Realitystars vergangenes Jahr nur noch größer geworden ist. Täglich nimmt der Freund von Rafi Rachek (31) seine Follower in seinen zum Teil chaotischen Alltag mit. Doch am Freitagabend sorgte Sam mit einer Nachricht für besorgte Fans: Er zieht sich für unbestimmte Zeit aus dem Netz zurück!

In seiner Instagram-Story teilte Sam vor wenigen Stunden diese kryptischen Zeilen: "Manchmal passieren Dinge, da ist es Zeit zu gehen. Ich brauche Zeit und es liegt auch nicht mehr in meiner Entscheidung. Leider werdet ihr für einige Zeit nichts mehr von mir hören." Es sei allerdings kein Abschied für immer, beruhigte er seine Abonnenten direkt.

Sofort diskutierten seine Fans auf seinem Profil in der Kommentarspalte: Vermuten die einen eine erneute Krise mit seinem Lover Rafi, glauben die anderen, dass ein neues TV-Projekt Grund für seine Auszeit sein könnte. Manche bezweifeln sogar ganz, dass es Sam schafft, nur 24 Stunden nichts in seine Story zu posten. Schließlich hatte er in den vergangenen Tagen sogar jeden Streit mit seinem Partner mit der Kamera festgehalten.

Anzeige

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Rafi Rachek

Anzeige

Instagram / houseofdylan Sam Dylan im November 2018 in London

Anzeige

Instagram / houseofdylan Sam Dylan im Juni 2020 in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de