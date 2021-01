Sind ihre sexy Tanzvideos wirklich nur Spaß? Seit ihrer Trennung von Ex-Bachelor Andrej Mangold (33) postet Zumba-Lehrerin Jennifer Lange (27) vermehrt superheiße Clips, die sie und den Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Jonas Billstein bei gemeinsamen Tanz-Sessions zeigen. Die Choreografien sind teilweise so heiß und intim, dass viele Fans den beiden bereits eine Affäre angedichtet haben. Bisher betonte die sportliche Beauty zwar immer wieder, dass Jonas lediglich ihr Tanzpartner sei – jetzt findet Jenny jedoch wesentlich bedeutendere Worte für den Hottie...

In ihrer Instagram-Story stellte die ehemalige Rosen-Anwärterin sich jetzt einigen Fragen ihrer neugierigen Fans. Ein Nutzer wollte dabei wissen, wie Jenny Jonas so findet – und bekam eine interessante Antwort: "Auch wenn es sich vielleicht kitschig anhört, aber Jonas ist für mich ein Geschenk des Lebens. Er inspiriert mich immer wieder aufs Neue, ist der perfekte Tanzpartner und hat mich in dieser herausfordernden Zeit sehr, sehr positiv beeinflusst." Ein Geschenk des Lebens also! Diese Aussage klingt ja fast schon zu gefühlvoll für reine Tanzpartner und Freunde...

Zusätzlich zu den vielsagenden Worten veröffentlichte die Influencerin direkt einen neuen Tanz-Clip: Auch hier scheint die Chemie zwischen Jenny und Jonas eindeutig zu stimmen – und beinahe Funken zu sprühen! Vor allem die Bewegungen der 27-Jährigen sind mal wieder sehr verführerisch. Was denkt ihr: Sind die beiden wirklich nur Tanzpartner oder geht da mittlerweile mehr? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / agentlange Jennifer Lange im November 2020

Instagram / jonasbillstein Jonas Billstein, Mixed-Martial-Arts-Kämpfer

Instagram / agentlange Jennifer Lange und Jonas Billstein tanzen

