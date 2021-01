Sandra Janina ist wieder in festen Händen – doch seit wann genau sind die beiden eigentlich fest zusammen? Gegenüber Promiflash bestätigte die Love Island-Beauty ihr Liebe zwar, wie der Glückliche an ihrer Seite heißt und wer er ist, behielt sie aber für sich. Ihr Liebster soll allerdings kein Unbekannter sein und selbst in der Öffentlichkeit stehen. Sandra verriet nun, seit wann sie offiziell mit ihrem Neuen zusammen ist.

Gegenüber Promiflash plauderte die Blondine dennoch einige Details über ihre neue Liebe aus und tatsächlich! Die beiden sind noch gar nicht so lange ein Paar. "So richtig fest zusammen sind wir seit Silvester", meinte sie. Doch überstürzt hat es die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin nach ihrer Trennung von Henrik Stoltenberg definitiv nicht. "Wir treffen uns [...] schon eine ganze Weile länger", stellte sie klar.

Mit ihrem neuen Partner ist Sandra offensichtlich glücklicher als mit ihrem "Love Island"-Verflossenen. "Man kann nichts schlechter machen als Henrik, von daher macht er alles besser", machte sie bereits während ihres Gastauftritts in Aaron Koenigs (26) YouTube-Show deutlich.

Sandra Janina, Influencerin

Sandra Janina, "Love Island"-Kandidatin 2020

Sandra Janina, "Love Island"-Kandidatin 2020

