Yeliz Koc (27) ist offenbar bereit für den nächsten Schritt in ihrem Liebesleben! Seit dem vergangenen August ist die Ex-Freundin von Johannes Haller (32) endlich wieder glücklich: Sie hat in Jimi Blue Ochsenknecht (29) offenbar endlich den richtigen Partner fürs Leben gefunden. Dass sie sich absolut sicher miteinander sind, zeigte zuletzt ein gemeinsames Partnertattoo, das sie sich Ende Dezember haben stechen lassen. Nun erklärte Yeliz im Netz, dass ihr ein Heiratsantrag inzwischen auch ziemlich gut in den Kram passen würde!

Am vergangenen Donnerstagabend stellte sich Yeliz einmal mehr den Fragen ihrer neugierigen Instagram-Follower. Ein User wollte wissen, wie die Ex-Bachelor-Kandidatin wohl darauf reagieren würde, wenn ihr Jimi jetzt die Frage aller Frage stellen würde. Darauf hatte die 27-Jährige eine eindeutige Antwort: Sie postete ein einfaches, aber vielsagendes GIF mit den Worten "Sie hat 'Ja' gesagt!"

Doch nicht nur dieses Thema scheint aktuell im Kopf von Yeliz herumzuschwirren. Auch für gemeinsamen Nachwuchs scheint die Reality-TV-Kandidatin inzwischen mehr als bereit zu sein. "Ich würde mich sehr freuen, wenn ich schwanger wäre, aber ich hätte auch große Angst vor einer Fehlgeburt", erklärte sie in der Story.

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht im Dezember 2020

Instagram / jimbonader Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, 2020

