Hat Post Malone (25) sein Glück in der Liebe jetzt gefunden? Der Rapper, der sein Privatleben weitestgehend aus den sozialen Medien heraushält, ist vor allem durch seine Musik bekannt. Doch auch mit seinen auffälligen Gesichtstattoos zieht der Künstler immer wieder die Aufmerksamkeit auf sich. So gab er zu, dass er sich mit der vielen Farbe unter der Haut viel selbstsicherer fühlen würde. Zuletzt wurde spekuliert, dass der "Enemies"-Interpret den koreanischen TikTok-Star MLMA (was für „Me Love Me A Lot“ steht) daten soll. Jetzt wurde Post Malone allerdings mit einer anderen Frau gesehen!

Laut Hollywood Life wurden der Musiker und die geheimnisvolle Unbekannte bei einem gemütlichen Einkaufsbummel entdeckt. Paparazzi-Fotos zeigen die beiden Turteltauben, wie sie Händchen haltend und lachend durch West Hollywood spazieren. Für das Date hat sich das Pärchen lässig gekleidet: Posty kombinierte ein dunkel kariertes Kurzarmhemd mit einer grauen Hose und roter Baseballkappe. Wie es sich für einen Gentleman gehört, trug er die Einkaufstüten seiner Liebsten. Die Dunkelhaarige wählte ein gelb-schwarzes Langarmoberteil und eine weit ausgestellte Hose für ihre Verabredung aus.

Nach weiteren Angaben sollen Post Malone und seine Freundin nach der Shoppingtour gemeinsam in einem Auto weggefahren sein. Es ist allerdings unklar, wohin sie als nächstes wollten. Auch wer die neue Frau an seiner Seite ist, haben die Fans des Songwriters noch nicht herausgefunden.

Bris / MEGA Post Malone und eine unbekannte Frau beim Einkaufen

Getty Images Post Malone im Februar 2020

