Oh, là là – diese Beine können sich wirklich sehen lassen! Dass Anna Ermakova (20) ihren Körper nur allzu gerne in Szene setzt, dürfte kein großes Geheimnis sein. Immerhin arbeitet die Tochter von Boris Becker (53) und dessen einstiger Flamme Angela Ermakova schon seit einigen Jahren erfolgreich als Model. Auch in den sozialen Medien überrascht sie ihre Supporter regelmäßig mit modischen Schnappschüssen: Im Netz präsentierte Anna jetzt ihre mega-langen Beine in einem knappen Mini-Rock!

Auf ihrem Instagram-Profil postete Anna einen Schnappschuss, der sie vor einer Luxus-Boutique in London zeigt – und dabei trägt sie ein besonders knappes Outfit: Auf dem Foto posiert die hübsche 20-Jährige in einem cremefarbenen Pullover und schwarzem Minirock in Lederoptik, dazu hat sie eine Netzstrumpfhose und Overknee-Stiefel kombiniert. Mit diesem Look betont der Rotschopf seinen Body – und die langen Beine kommen besonders gut zur Geltung.

Das fiel offenbar auch zahlreichen Fans von Anna auf. Sie kamen in der Kommentarspalte gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: Neben etlichen Herz- und Flammen-Emojis hinterließen sie auch einige Komplimente. "Dieser Körper" oder "Tolle Lady", kommentierten beispielsweise zwei Nutzer. Und was sagt ihr zu Annas sexy Schnappschuss auf Social Media? Nehmt an der Umfrage teil!

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova im Januar 2021

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova, Model

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova im Dezember 2020 in Sofia

