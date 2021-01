Für Cody Simpson (23) hätte das vergangene Jahr kaum besser enden können. Im November wurde der Sänger bei einem Mittagessen mit Model Marloes Stevens abgelichtet, rund einen Monat später bestätigten sie ihre Beziehung. Schon im September hatten die beiden Interesse aneinander signalisiert, als sie in den sozialen Medien gegenseitig ihre Bilder likten. Wenig später zog die 28-Jährige dann von Belgien nach Los Angeles. Seitdem soll es Marloes und Cody nur noch im Doppelpack geben.

Sie seien "quasi unzertrennlich, seit sie zu daten begonnen haben und sie kommt großartig mit seiner Familie klar", berichtete eine Quelle dem Magazin HollywoodLife. Marloes sei unheimlich dankbar darüber, dass sie mit offenen Armen empfangen worden sei, insbesondere da sie nun so weit von ihrer eigenen Familie entfernt wohne. "Sie sieht definitiv langfristiges Potenzial in Cody und ihr und sie freut sich auf das, was 2021 ihrer Beziehung bringen wird", fuhr der Insider fort.

Erst im Spätsommer hatten sich Cody Simpson und Ex-Freundin Miley Cyrus (28) nach zehn Monaten voneinander getrennt. "Zum jetzigen Zeitpunkt können zwei Hälften kein Ganzes ergeben", verkündete die Sängerin damals. Liebeskummer hatte Cody anschließend offenbar nicht allzu lange.

Instagram / codysimpson Cody Simpson, Musiker

Instagram / marloes_stevens Model Marloes Stevens

Instagram / codysimpson Cody Simpson und Miley Cyrus

