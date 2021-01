Daher weht also der Wind! Jennifer Lange (27) hat einige turbulente Monate hinter sich: Zunächst hatte die 27-Jährige ziemlich viel Kritik für ihr Verhalten im Sommerhaus der Stars einstecken müssen und dann ging auch noch ihre Beziehung mit Ex-Bachelor Andrej Mangold (33) in die Brüche. Nach einer kurzen Social-Media-Pause ist Jenny aber mittlerweile aktiver denn je – und erklärte jetzt endlich ihren Insta-Nutzernamen.

Auf Instagram nennt sich Jenny "agentlange" – aber was hat es mit diesem Namen eigentlich auf sich? Genau das wollte jetzt ein neugieriger Fan wissen: "Ich habe mit 19 Jahren kurzfristig als sogenannte 'Callcenteragentin' für BMW gearbeitet", erklärte die Bachelor-Gewinnerin daraufhin im Netz. So entstand die Idee für ihren Namen und der gefalle ihr bis heute ziemlich gut, verriet die 27-Jährige in ihrer Insta-Story.

Die Turbulenzen der vergangenen Monate habe die Sportliebhaberin mittlerweile hinter sich gelassen. Vor einigen Tagen erklärte Jenny: "Ich glaube, ich habe in der Silvesternacht so viel loslassen können und ich bin da so happy drüber." Ab jetzt könne sie wieder positiv in die Zukunft blicken.

Instagram / agentlange Influencerin Jennifer Lange in den Bergen

Instagram / agentlange Jennifer Lange im November 2020

Instagram / agentlange Jennifer Lange

