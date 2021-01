Yeliz Koc (27) und ihr Freund Jimi Blue Ochsenknecht (29) schweben auf Wolke sieben! Im vergangenen Jahr machten die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin und der Schauspieler ihre Beziehung offiziell und fackelten danach nicht lange: Sie bezogen eine gemeinsame Wohnung in Berlin. Auch Hochzeit und Kinder sind bei den Turteltauben schon Thema. Und wenn es nach Yeliz ginge, wird sie dann auch eine Ochsenknecht!

Im Rahmen einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story wollte ein Follower von der gelernten Make-up-Artistin wissen, welchen Nachnamen sie bevorzugen würde. Und tatsächlich würde Yeliz im Falle einer Hochzeit den ihres Partners Jimi annehmen. Neben ihrer Schwiegermama in spe Natascha (56) und ihrer potenziellen Schwägerin Cheyenne (20) wäre sie damit dann die dritte Frau Ochsenknecht in der Familie.

Dass die sie auch mit offenen Armen empfangen würden, hat das Mutter-Tochter-Duo bereits mehrfach betont. "Ich finde, sie ist ein tolles Mädel. Sie ist ein liebes, tolles Mädel und sehr lustig und herzlich willkommen. Ich finde sie super", schwärmte beispielsweise die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin auf Social Media.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Anzeige

Instagram / yelizkoc Familie Ochsenknecht mit Cheyennes Freund und Yeliz Koc

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Influencerin Yeliz Koc

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de