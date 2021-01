Vor fünf Monaten hat sich Fiona Erdmanns (32) Leben verändert – denn seitdem ist die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin überglückliche Mutter des kleinen Leo Luans. Regelmäßig hält sie ihre Community über ihren neuen Alltag als Mama auf dem Laufenden. Wie vernarrt sie in ihren Sohn ist, sieht man Fiona natürlich sofort an. Zu einem zuckersüßen Mutter-Kind-Foto schwärmte sie nun von ihrem ersten Nachwuchs.

"Vorgestern ist Leo Luan schon fünf Monate geworden – fünf Monate voller unterschiedlicher Emotionen, wahnsinnig intensiven Gefühlen, unbeschreiblichen Momenten und vor allem ganz viel Liebe", schrieb das Model zu einem Instagram-Bild, auf dem es seinen Kleinen knuddelt. Besonders begeistert ist Fiona von Leos rasanter Entwicklung. "Er kann wirklich jeden Tag mehr und es bringt einfach so einen Spaß, ihm dabei zuzusehen, wie er wächst und mehr und mehr dazulernt", schwärmte sie.

Neben der Faszination für ihr Baby gibt Fiona auf ihrem Profil aber auch weniger schöne Einblicke. So sprach sie erst kürzlich ganz offen über ihre Stillprobleme – für die 32-Jährige ein besonders sensibles Thema. "Mittlerweile funktioniert es nun leider gar nicht mehr. Einer der Gründe kann tatsächlich auch mein Problem mit der Schilddrüse sein", traute sie sich ihren Followern an.

Fiona Erdmann und ihr Freund Mohammad mit dem gemeinsamen Nachwuchs

Fiona Erdmann und ihr Sohn Leo Luan, 2020

Ex-GNTM-Teilnehmerin Fiona Erdman

