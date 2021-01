Viele Fans hatten es bereits vermutet, vor wenigen Wochen machten sie es dann mit einem gemeinsamen Foto offiziell: Philipp Stehler (32) und Vanessa Ciomber sind zusammen. Seitdem gewähren sie ihren Fans immer wieder kurze, wohl gewählte Einblicke in ihren Alltag als Paar. Jetzt postete die Influencerin einen besonders süßen Kuschel-Schnappschuss und betonte, wie sehr sie die gemeinsame Zeit mit ihrem Philipp genießt.

Auf dem besagten Instagram-Pic lächelt Vanessa zufrieden in die Kamera, während der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat selig in ihren Armen schlummert. Dazu schrieb die Blondine einen langen Text und schwärmte, dass sie solche Momente unheimlich genieße. "Wenn du den richtigen Menschen bei dir hast, musst du dich nicht anstrengen, um glücklich zu sein. Du bist es einfach", betonte sie. Für sie scheint also Philipp der Richtige zu sein.

Über diese lieben Worte schien sich auch der TV-Schauspieler selbst zu freuen, denn er markierte den Beitrag seiner Partnerin mit "Gefällt mir". Obendrein kommentierte er ihn auch mit einem freudigen Smiley und zeigte mit einem zweiten Emoji, wie dankbar er für die Quality-Time mit ihr ist. Darauf reagierte sie wiederum mit einem Kuss-Smiley.

Instagram / vanessaciomber Vanessa Ciomber in Berlin

Instagram / vanessaciomber Philipp Stehler und Vanessa Ciomber

Instagram / philipp_stehler TV-Darsteller Philipp Stehler

