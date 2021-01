Die zweite Folge von The Biggest Loser hat es in sich! In der beliebten Show gab es schon nach kurzer Zeit ein paar Veränderungen in den Teams: Vor der Challenge entschied sich Kandidat Christoffer dazu, das Format zu verlassen – und am Ende warf auch Mokka aufgrund seiner Zahnprobleme das Handtuch. Im Vorfeld war klar, dass für Ersteren ein Nachrücker im Camp eintreffen wird. Trotzdem müssen am Ende insgesamt noch zwei Teilnehmer ihre Sachen packen. Da Mokka freiwillig geht, trifft es nur noch eine Person – aber wen?

Team Blau kann sich beim Wiegen in der Gesamtwertung nicht gegen Team Rot durchsetzen – und muss deswegen einen Mitstreiter gehen lassen. Da Carina im Vergleich zu allen anderen weniger Gewicht verloren hat, trifft es sie. Der Exit nimmt die 31-Jährige sehr mit, bei ihr kullern sofort die Tränen. Doch Camp-Chefin Christine Theiss (40) ist zuversichtlich: "Ich weiß, dass Carina das möchte, ich weiß aber auch, dass Carina einen Tritt gebraucht hat und den hat sie bekommen. Die Carina ist eine gestandene Frau. Die wird das zu Hause 100-prozentig schaffen."

Nach Mokka und Carinas Abgang lüftet die 40-Jährige noch das Geheimnis, wer nach Christoffers Aus eine zweite Chance erhält: "Hier kommt Manuel", begrüßt sie den Nachrücker für Team Rot – das daraufhin in Jubel ausbricht. Für ihn geht es erst mal zum Wiegen, um sein Startgewicht zu ermitteln: 156,2 Kilogramm bringt er bei seinem Einstieg auf die Waage.

